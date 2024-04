«Bauer sucht Frau»-Familie wächst: André und Julia bekommen ein Baby

Das «Bauer sucht Frau»–Traumpaar André (33) und Julia (29) legt den Liebesturbo ein: Die beiden werden Eltern, wie sie via Instagram bekannt gegeben haben. «Unser grösster Wunsch geht in Erfüllung. Wir freuen uns auf Dich», schreibt Projektmanagerin Julia zu einem Clip, in dem die beiden sich auf einer Wiese treffen. Er küsst sie erst strahlend auf die Stirn, um wenig später einen weissen Strampler in die Kamera zu halten, auf dem «I love dad» steht – wobei ein rotes Herz das Wort «love» symbolisiert.