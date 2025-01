«Bauer sucht Frau»: Gerald und Anna «lieben sich immer noch»

Annas Einkommen als Influencerin rettet Farm

Über die finanzielle Dürre half es, dass Anna Geld als Influencerin verdient. «Wenn wir Annas Einkommen nicht hätten, wäre es mit der Farm wahrscheinlich schon zu Ende», räumt Gerald ein. Dem Bauer treten Tränen in die Augen, was er scherzhaft auf die feuchte Luft in der Scheune schiebt. Dann gibt sich das Paar, das sich 2017 bei «Bauer sucht Frau» kennenlernte, einen Kuss.