«Bauer sucht Frau»: Gute und schlechte Überraschungen beim Wiedersehen

Heino will es nicht auf sich sitzen lassen, sich als «sexsüchtig darstellen» zu lassen. Ausserdem ist er wütend darüber, dass Markus via Sprachnachricht und nicht persönlich Schluss gemacht hat: «Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt und bin einfach enttäuscht. Er war mir ja wichtig. Und wenn mir jemand wichtig ist, dann mache ich so was Auge in Auge.»