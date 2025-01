«Bauer sucht Frau»: Hans und Elke haben sich getrennt

Die beliebten «Bauer sucht Frau»–Kandidaten Hans (67) und Elke (64) haben überraschend ihre Trennung via Instagram bekannt gegeben. Nur wenige Monate nach ihrer romantischen Kennenlerngeschichte in der 19. Staffel der beliebten RTL–Sendung müssen die Fans nun eine traurige Nachricht verkraften. In einem emotionalen Statement erklärte Hans Bock: «Elke und ich haben uns in beiderseitigen Einvernehmen getrennt. Trotz unserer Liebe und Verbundenheit gibt es unüberwindbare Themen, die eine gemeinsame Zukunft als Paar nicht mehr möglich machen.»