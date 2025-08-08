«Bauer sucht Frau»: Hans und Elke sind wieder ein Paar

«Elke und ich haben uns wiedergefunden. Ich habe die vier Monate ohne sie sehr gelitten», erklärte er. Er freue sich sehr, dass sie wieder zusammen sind. Auch Elke schwärmte, sie habe sich noch nie einem Mann so verbunden gefühlt wie ihm. «Wir sind seelenverwandt, unsere Gemeinsamkeiten tragen uns», fügte Elke hinzu. Sie überlegt, für ihn umzuziehen. Er wiederum nimmt sich mehr Zeit für seine Partnerin.