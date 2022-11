Wieder leichter Ärger im Paradies bei Jörg (49) und Patricia (40) in der achten Folge von «Bauer sucht Frau». (Dienstag, 20:15 bei RTL, auch bei RTL+). Der Bauer lässt nicht locker und will seine Hofdame wieder einmal dazu bringen, ihre Tauglichkeit im Feld zu prüfen. Sie soll mit einem Traktor Heuballen aufspiessen. Doch wie schon an Tag eins ihrer Hofwoche lässt sich Patricia vom schweren Gerät einschüchtern. Sie setzt sich zwar hinters Steuer und will abliefern, gibt dann aber wieder auf.