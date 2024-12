«Bauer sucht Frau»: Hofwoche endet, bevor sie richtig begonnen hat

«Liebe ist wie Seife», sagt Marvin (31). «Auch Seife muss reifen, sie muss entstehen, sich setzen und festigen», philosophiert der Bauer in der elften Folge von «Bauer sucht Frau» (montags, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+). Er lädt seine beiden Hofdamen Eva (24) und Sabrina (34) zum Herstellen der aromatischen Reinigungsmittel. Er verwandelt sie mit weissen Kitteln in «sexy Laborantinnen». Die Seife stellt Marvin aus der Wolle seiner Kamele und Alpakas her. Die Tiere sind bei ihm ohnehin omnipräsent. Nicht nur auf der Weide oder in der Seife, sondern auch am Frühstückstisch, in Form eines Salzstreuers. Sabrina denkt schon ein «Umswitchen» bei der Deko durch, sollte sie sich gegen Eva durchsetzen.