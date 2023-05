«Bauer sucht Frau International» 2023: Diese Kandidaten sind dabei

«Bauer sucht Frau International» startet am 1. Mai in eine neue Runde. Insgesamt sieben Kandidaten und eine Kandidatin suchen in der fünften Staffel des «Bauer sucht Frau»-Spin-offs weltweit die Liebe ihres Lebens. Ausgestrahlt werden die insgesamt acht Folgen immer montags und dienstags ab 20:15 Uhr bei RTL. Beim Streamingdienst RTL+ sind die Episoden bereits vorab zu sehen. Diese Landwirte und diese Landwirtin sind dieses Mal dabei.