«Bauer sucht Frau International»: Alle Fakten zu Staffel sechs

Philipp (42) hat eine Selbstversorgungsfarm in den togolesischen Tropen. Während der Corona–Pandemie hat sich der ehemalige Betreiber eines Berliner Fitnessstudios dazu entschieden, ein autarkes Leben in Togo zu führen. Der Draufgänger sucht eine Naturliebhaberin mit Interesse an Selbstversorgung, die mit ihm eine Familie gründen will.