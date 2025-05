«Bauer sucht Frau International»: Alle Fakten zur siebten Staffel

Roger (60) hat auf Teneriffa, Spanien, sein Zuhause gefunden. Seine Familie stammt ursprünglich aus Luxemburg. Der dreifache Vater betreibt Weinbau und ist seit drei Jahren geschieden sowie seit rund einem Jahr Single. Olaf (70) engagiert sich an der Algarve in Portugal in der Pferderettung. Der gebürtige Leipziger kam durch seine Tochter Kathi auf die Idee zur Auswanderung, nachdem seine Frau 2011 verstorben war. Martin (42) betreibt eine gemischte Landwirtschaft mit Weinbau, seinen Hof in der Toskana hat er 2022 erworben. Seine letzte längere Beziehung war vor sieben Jahren.