Rüdiger (57) ist teilweise in Südafrika aufgewachsen und hat auch bereits vier Jahre in Singapur und fünf Jahre in China gearbeitet. In Südafrika lebt er nun auf einer Spargel- und Maracujafarm. Der Bauer war sechs Jahre lang verheiratet und ist seit 2016 geschieden. Zu seinen Hobbies zählen Biken, Wandern, Schwimmen, Kochen und Backen. Hans (62) aus Ontario, Kanada, hat eine Tiere- und Selbstversorgerfarm mit Lamas, Alpakas, Pferden oder Eseln. Für den gelernten Ingenieur ist die Landwirtschaft ein Herzensprojekt. So verbringt er auch seine Freizeit mit seinen Tieren und der Gartenarbeit. Nach einer Phase des bewussten Alleinseins wäre der Farmer nun bereit für die Richtige, eine Hochzeit schliesst er dabei nicht aus.