«Bauer sucht Frau International»: Das sind die ersten drei Bauern

Eine neue Staffel «Bauer sucht Frau International» steht in den Startlöchern: Am 3. Oktober, 19:05 Uhr, geht das internationale Spin–off der erfolgreichen Kuppelshow bei RTL in die sechste Runde. Wie immer stellt Inka Bause (54) die neuen Singles vor. Drei gibt der Sender bereits vorab in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt.