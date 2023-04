«Bauer sucht Frau International»: Fünfte Staffel startet Anfang Mai

Es geht wieder los: Wie der Sender RTL ankündigt, startet «Bauer sucht Frau International» am 1. Mai um 20:15 Uhr in eine neue Runde. Insgesamt sieben Kandidaten und eine Kandidatin suchen in der fünften Staffel des «Bauer sucht Frau»-Spin-offs die Liebe ihres Lebens.