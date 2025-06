«Bauer sucht Frau International»: Olaf trifft eine überraschende Wahl

Bei der Mango–Ernte entführt Björn Sarah für ein Einzelgespräch. Die beim Kennenlernen noch so forsche junge Frau war zuletzt auffällig still. Hat sie alles nur gespielt? Björn spürt jedenfalls «keine tiefe Connection». Sarah vergiesst ein paar Tränchen, bekommt dafür eine Umarmung. Für Sarah lag ein Kuss in der Luft, wie sie danach der Kamera erzählt. Ob Björn das auch so sah?