«Bauer sucht Frau»: Jörg und Patricia wagen den nächsten Schritt

Mandy punktet mutig beim Traktorfahren

Mutiger als Patricia stellt sich Mandy (54) bei Michael N. an. Auch sie muss den klassischen «BsF»-Initiationsritus über sich ergehen lassen: Traktor fahren. Doch anders als Jörgs Herzdame, die in Tränen ausbrach, freut sich Mandy. Sie bezeichnet es sogar als ihren «Traum», am Steuer einer gewaltigen Maschine zu sitzen. Die Büroarbeiterin macht sich überhaupt gut bei der Heuernte. Zur Belohnung gibt es einen Kuss im Heu von Michael.