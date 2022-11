«Bauer sucht Frau»: Letzte Hofwochen schliessen ohne Happy End

Patricia will erst in vier Jahren zu Jörg ziehen

Jörg (49) und Patricia (40) führen eine Fernbeziehung. Der Hesse besucht seine Auserwählte regelmässig in Duisburg - und staunt über die vielen Bäume in der «grünen Lunge des Ruhrgebietes» (Patricia). Sie träumt davon, auf den Hof zu ziehen und sich einen Esel anzuschaffen. Doch das wird wohl noch vier Jahre dauern. Denn so lang will sie noch bei der Stadt Duisburg arbeiten. Weil sie dann auf einem sicheren Posten ist, auf den sie jederzeit zurückkehren kann. Oder so ähnlich. Jörg lässt sich jedenfalls auf den Deal ein.