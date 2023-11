«Bauer sucht Frau»: «Liebe auf den ersten Blick» beim Scheunenfest?

Milchbauer André (33) reduziert wie Daniel von drei auf eins. Er entscheidet sich für Julia (29). Die ist von ihren «Gefühlen überwältigt»: «Zack, Boom». Patrick (27), ebenfalls Milchbauer, will sich nicht so früh entscheiden wie sein Kollege. Er lädt Annika (26) und Sarina (24) auf seinen Hof in Belgien. Mitbewerberin Mathea geht leer aus.