Als ersten bisexuellen Kandidaten in der Geschichte von «Bauer sucht Frau» hat RTL Michael K. (28) angekündigt. Doch wer nun in der 18. Staffel einen Kampf zwischen Mann und Frau um den Fleckviehzüchter erwartet (oder erhofft) hat, wird enttäuscht. Michael hat zum Scheunenfest (Montag, 20:15 bei RTL, auch bei RTL+) zwei Männer eingeladen. Finanzmanager Jan Hendrik (41) und Projektmanager Aron (26) sind seine Auserwählten. Bei den Frauen, die sich beworben hatten, hat es nicht so «gematcht», verrät er Inka Bause (53).