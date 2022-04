«Bauer sucht Frau»: Nils und Vanessa haben sich verlobt

Baby-News bei «Bauer sucht Frau»

In der Spezialfolge werden noch weitere Geheimnisse gelüftet: Steffen und Nicole haben ein Baby bekommen. Die beiden hatten sich 2013 in der Show kennengelernt und sind nun Eltern der kleinen Lisa. Nachwuchs gibt es auch bei einem weiteren Paar - wer das ist, will der Sender allerdings noch nicht verraten.