«Bauer sucht Frau»-Paar Anna und Gerald: Familienplanung abgeschlossen

Sie fanden die Liebe im TV

Das Paar lernte sich 2017 in der 13. Staffel der Kuppelshow «Bauer sucht Frau» (RTL) kennen. Gerald Heiser war damals der erste Teilnehmer in der Geschichte der Sendung aus Afrika. Im Finale entschied er sich für Anna. Die Hochzeit folgte 2018 in Polen und wenige Wochen später noch einmal in Afrika. Auf der Farm in Namibia lebt das Ehepaar inzwischen also mit zwei Kindern. Sohn Leon kam Ende Januar 2021 zur Welt, Töchterchen Alina Ende November 2022.