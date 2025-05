«Bauer sucht Frau»-Paar Anna und Gerald Heiser ist wieder glücklich

«Heute lachen wir wieder»

Nun kann die zweifache Mutter glücklich verkünden: «Heute lachen wir wieder. Weil wir nicht weggelaufen sind. Weil wir hingeschaut haben. Weil wir uns gegenseitig neu kennengelernt haben. Mit all dem, was sich verändert hat. Und all dem, was geblieben ist.» Sie könne jedoch keine «Zauberformel» dafür geben, wie man wieder zueinanderfindet. «Weil es keine gibt.»