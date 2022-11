«Bauer sucht Frau»-Paar Jörn und Oliwia verraten Namen ihrer Tochter

Sohn Bruno kam bereits im Mai 2021 auf die Welt. In der RTL-Spezialsendung «Nachwuchs auf den Höfen» hatte das Paar Moderatorin Inka Bause (53) das erste Kind vorgestellt. «Ich wollte schon immer Vater werden», schwärmte Jörn schon damals. Oliwia fügte hinzu: «Zu dritt ist unser Glück vollkommen.» Nun sind sie sogar zu viert. Die gebürtige Polin und der Rinderzüchter aus dem südlichen Afrika haben sich 2018 in der Sendung verliebt. 2020 folgte die Hochzeit in Namibia.