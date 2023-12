«Bauer sucht Frau»: Patrick und Stefanie sieben aus

Happy End für zwei Hofwochen

Simone (55) will die Essgewohnheiten von Siegfried (64) ändern. Doch schon beim ersten gemeinsamen Kochen von Frikadellen scheitern ihre Reformpläne. Siegfried setzt sich mit seinen «besonderen Ansichten» durch. Er besteht darauf, dass Zwiebeln nicht in kleinen Würfeln, sondern in ganzen Ringen in die Fleischmasse gehören. Man muss sie nur mit ordentlichem «knistern» einmassieren. Simone ist skeptisch, doch nach Siegfrieds Theorie ziehen sich die langen Zwiebelteile beim Braten ins Fleisch zurück.