«Bauer sucht Frau»: Paul und Anna sind kein Paar mehr

Magere Ausbeute in der Jubiläumsstaffel

Damit hat kein Kandidat oder Kandidatin aus der Jubiläumsstaffel sein grosses Liebesglück gefunden. Auch das Traumpaar der 20. Staffel hat es nicht geschafft. Im Januar gaben Kuhhalter Marcel und die gelernte Bürokauffrau Jasmin wenige Monate nach der TV–Ausstrahlung ihre Trennung bekannt. Auch sie führten eine Fernbeziehung, er auf seinem Hof in Unterfranken, sie knapp 300 Kilometer entfernt in Köln. Genaue Gründe für ihre Trennung wurden nicht bekannt gegeben.