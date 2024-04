«Bauer sucht Frau»-Star Anna Heiser wurde sexuell belästigt

Anna Heiser: «Ich habe mich schuldig gefühlt»

«So wie an vielen heissen Tagen, hatte ich auch an diesem eine Shorts an. Ich sass am Fenster, an einem der in die Fahrtrichtung gerichteten Sitzplätze. In den Gedanken vertieft, habe ich es gar nicht bemerkt als ein korpulenter Mann, schätzungsweise Mitte 40, sich auf dem Sitz neben mir platzierte. Ich habe es so lange nicht bemerkt, bis ich seine grosse, schwitzige Hand auf meinem Oberschenkel gespürt habe. Er hat sie nicht weggenommen. Mein Herz hat wie verrückt geschlagen», beschreibt sie die sexuelle Belästigung.