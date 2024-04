«Bauer sucht Frau»-Star: Für das Glück braucht Inka Bause keinen Mann

«Mir will keiner glauben, dass mein Leben auch ohne Mann total erfüllt, glücklich und komplett ist», sagt Bause. Die Moderatorin habe alles erreicht, was sie sich einmal «als junge Frau» für ihr Leben vorgenommen habe: "Ich hatte 18 Jahre eine grosse Liebe [...], habe eine wunderbare Tochter, Freunde, Familie, meine Hunde.« Daher könne die 55–Jährige sich »jetzt ganz entspannt zurücklehnen und alles geniessen, was vielleicht noch kommt".