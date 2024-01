«Bauer sucht Frau»-Star Uwe Abel steht «voll hinter» Bauernprotesten

Uwe Abels Ehefrau Iris fordert Rücktritt von Kanzler Scholz

Uwe Abel und seine Ehefrau Iris hatten sich 2011 in der RTL–Sendung kennengelernt und rund zwei Jahre später geheiratet. Sie wählt in der Angelegenheit härtere Worte. In der Regierung gebe «es Leute, die keine Ahnung von der Materie haben, aber Entscheidungen treffen wollen. [...] Wenn Scholz und seine Regierung Rückgrat hätten und verantwortungsbewusst für Deutschland handeln würden, dann würden sie sofort zurücktreten.»