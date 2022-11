Das überraschende Traumpaar der Staffel sind Arne (31) und Antje (31). Anfangs dachte man als Zuschauer nicht, dass das zwischen den beiden was wird, Arne hatte zunächst nur seine Kühe und seinen Käse im Kopf. Doch Antje wusste von Anfang an, dass es funktionieren wird, wie sie jetzt verrät. Inka Bause konfrontiert sie mit einem Satz aus der Hofwoche: «Ich war vorher so ziellos und habe mich oft gefragt, was hat dieses Leben für einen Sinn. Dann kam Arne und ich hätte nie gedacht, dass sie so etwas Tolles entwickelt». Jetzt hat Antje ihren Job als Fusspflegerin geschmissen und arbeitet als «Mädchen für alles» auf Arnes Hof.