Bauernhaus nahe Lady Dianas letzter Ruhestätte niedergebrannt

Es war vielleicht ein «vorsätzlicher Akt des Vandalismus»

«Mit Erstaunen habe ich erfahren, dass eines der Bauernhäuser von Althorp House, das zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise unbewohnt war, gestern Abend offenbar von Vandalen niedergebrannt wurde», schreibt Charles Spencer (61), jüngerer Bruder von Lady Di, auf der Social–Media–Plattform X. Es sei «sehr traurig, dass jemand so etwas für einen Spass hält». Demnach könnte es sich bei dem Brand am 27. Mai also um Brandstiftung gehandelt haben. Adey Greeno, Wildhüter des Althorp House, habe laut «London Standard» ebenfalls von «einem vorsätzlichen Akt des Vandalismus» gesprochen.