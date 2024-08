Bauunternehmer Richard «Mörtel» Lugner ist tot

Der österreichische Bauunternehmer Richard Lugner ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Das berichten österreichische Medien am Montag (12. August). Wie die «Kronen Zeitung» erfahren haben will, soll es am Montagmorgen einen Rettungseinsatz in seiner Villa in Döbling gegeben haben. Demnach hätten Rettungskräfte versucht, Lugner wiederzubeleben, jedoch vergeblich.