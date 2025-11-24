Bayan Layla beeindruckt im neuen Stuttgart-«Tatort»

Neben ihrer Kinoarbeit war Layla auch in weiteren Projekten zu sehen, etwa in der Krimiserie "Informant – Angst über der Stadt" sowie in weiteren kleineren Fernsehrollen – wie zum Beispiel auch schon vor wenigen Wochen im «Polizeiruf 110: Tu es» aus Rostock. Der neue Stuttgart–«Tatort» ist jedoch die bisher grösste TV–Rolle ihrer Karriere vor allem wegen der dramaturgischen Bedeutung der Figur.