Bayerischer Buchpreis: Markus Söder zeichnet Hape Kerkeling aus

Weitere Preisträger

Der Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergibt den Preis mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei. Dass Hape Kerkeling den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten erhält, war bereits zuvor bekannt gegeben worden. Live vor Publikum entschied die Jury dann noch – wie es Tradition ist – über die Vergabe der Preise in den Kategorien Belletristik und Sachbuch, die mit jeweils 10.000 Euro dotiert sind. Nach dem Deutschen Buchpreis gab es für Dorothee Elmiger mit ihrem Roman «Die Holländerinnen» auch den Bayerischen Buchpreis. Bestes Sachbuch wurde «Verzweiflungen» von Heike Geisslert. Der Bayern–2–Publikumspreis ging an Tahsim Durgun für sein autobiografisch gefärbtes Werk «Mama, bitte lern Deutsch».