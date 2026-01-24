Bayerischer Filmpreis: Fatih Akins «Amrum» gewinnt «Besten Film»

Für Fatih Akin, der sonst eher für raue Stoffe wie «Gegen die Wand» oder «Der Goldene Handschuh» bekannt ist, markiert «Amrum» eine neue Facette in seinem Schaffen. Er übernahm das Projekt von seinem Mentor Hark Bohm (1939–2025), als dieser aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst Regie führen konnte und drei Monate nach dem Kinostart starb.