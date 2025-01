Bayerischer Filmpreis: Uschi Glas wird mit Ehrenpreis ausgezeichnet

Am Freitag, den 24. Januar (Ausstrahlung ab 22:05 Uhr im BR), wird der Bayerische Filmpreis im Münchner Prinzregententheater verliehen. Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten geht in diesem Jahr an Schauspielerin Uschi Glas (80). Überreicht wird er vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (58) höchstpersönlich.