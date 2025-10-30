Bayerischer Kabarettpreis: Claus von Wagner zwischen Freude und Frust

Ringsgwandl: «Jetzt hat's doch noch geklappt»

Besonders berührend war der Moment, als Georg Ringsgwandl (76) den Ehrenpreis entgegennahm. Der Musikkabarettist, der seit den späten 1970er–Jahren auf Bayerns Bühnen steht und 15 Jahre lang als Arzt im Operationssaal und abends auf der Bühne stand, zeigte sich bereits im Vorfeld der Veranstaltung bewegt. «Als ich vor ein paar Jahren bei der Ehrenpreisverleihung für Helge Schneider die Laudatio hielt, konnte ich mir nicht vorstellen, auch mal so etwas Edles verliehen zu bekommen. Jetzt hat's doch noch geklappt. Was will der Mensch mehr?», sagte der 1948 in Bad Reichenhall geborene Künstler.