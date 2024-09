«Bayerischer Kabarettpreis» mit überraschendem Laudator

Der Senkrechtstarter–Preis

Der Senkrechtstarter–Preis geht in diesem Jahr an Comedienne Ana Lucía (25). Ana Lucía Cruz Saco Lesevic, wie sie mit vollem Namen heisst, sagt dazu: «Dass ich den Bayerischen Kabarettpreis bekomme, finde ich fast so grossartig wie die Frage, die mir vor der Verleihung gestellt wurde: ‹Möchtest du ihn denn annehmen?› Ich sage ‹Danke für die Blumen› und hoffe, ich mach euch mal so stolz wie ihr mich happy gemacht habt.»