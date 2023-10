Bayerischer Rundfunk gibt grünes Licht: «Dahoam is Dahoam» geht weiter

Der bayerischen TV–Landschaft bleibt eine ihrer beliebtesten Kult–Serien erhalten: «Dahoam is Dahoam» geht weiter. Das hat das zuständige Gremium des BR–Rundfunkrats am Donnerstag beschlossen. Damit gibt es grünes Licht für insgesamt 340 neue Episoden der Vorabendserie, die bereits seit 16 Jahren auf Sendung ist. Das hat der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.