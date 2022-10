YouTube-Kanal «Ehrenpflaume» ein grosser Erfolg

Als alter Hase des linearen TV-Business kam sein Ausflug auf YouTube vor zwei Jahren für viele überraschend. Doch der Moderator orientierte sich an aktuellen Trends. Er machte die grossen Stars der Plattform ausfindig und gewährte exklusive Einblicke in deren Leben. «Ehrenpflaume» - so der Name seines Kanals - besuchte bereits Jugendidole wie Montana Black (34), Pamela Reif (26) oder Trymacs (28). Über 600.000 Abos und Millionen von Klicks für seine Videos sprechen eine klare Sprache.