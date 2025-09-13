Bayerischer Wald: Den Herbst in der Natur geniessen

Der erste deutsche Nationalpark

Eine der ersten Anlaufstellen an der frischen Luft dürfte für viele der Nationalpark Bayerischer Wald, der an der Grenze zu Tschechien gelegen ist, sein. Er kann wohl getrost als eine Art Mekka für Freunde der Natur bezeichnet werden. Schon 1970 gegründet, ist er der älteste Nationalpark Deutschlands. Laut des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) erstreckt der Park sich mit dem Nationalpark Böhmerwald auf einer Fläche von mehr als 24.200 Hektar. Es handle sich um «die grösste zusammenhängende Waldfläche in Zentraleuropa».