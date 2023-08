«Willkommen in der Welt, Henry Edward Kane»

Der kleine Junge hört auf den Namen Henry Edward Kane, wie sein Vater in seinem liebevollen Instagram-Post mitteilte, der auch das Geburtsdatum verrät. Katie Goodland war bereits während Kanes Vertragsunterzeichnung und Vorstellung beim FC Bayern München hochschwanger. Medienberichten zufolge soll sie sich in der bayerischen Landeshauptstadt auch nach Privatkliniken für die Entbindung ihres Kindes umgeschaut haben, was in England die Befürchtung ausgelöst hatte, dass Kane Junior dereinst für die deutsche Fussballnationalmannschaft auflaufen könnte.