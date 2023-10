Bayern-Torwart Daniel Peretz verurteilt Hamas-Angriffe

«Ein bösartiger und mörderischer Terrorangriff»

«Am vergangenen Samstag, dem 7. Oktober, hat Israel einen bösartigen und mörderischen Terrorangriff durchgemacht», schreibt der in Tel Aviv geborene Peretz in seinem Statement auf der Plattform. «Wir alle bezeugten – und bezeugen noch immer – den Anblick unmenschlicher Massaker an ganzen Familien, die in ihren Häusern hingerichtet wurden, hunderter junger Menschen, die auf einer Party in der Natur abgeschlachtet wurden sowie alter Menschen und Babys, die aus ihren Häusern und Kinderbetten entführt und in Gefangenschaft genommen wurden.»