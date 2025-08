Bayern-Torwart Sven Ulreich trauert um seinen Sohn Len

Eine «unendlich schwere» Entscheidung

«In tiefer Trauer möchten wir heute mitteilen, dass unser Sohn Len vor wenigen Wochen nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist», heisst es in dem Statement. Das Paar habe die Entscheidung getroffen, den Verlust seines Kindes öffentlich zu machen, sie falle den beiden jedoch «unendlich schwer». Es sei der Mitteilung zufolge «für uns als Familie ein wichtiger Schritt, um in unserem Umfeld und auch in der Öffentlichkeit Klarheit zu schaffen».