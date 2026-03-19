«Baywatch»-Comeback: Das sind die zukünftigen Stars der neuen Serie

Quasi auf der Strasse entdeckt zu werden, sei der Traum vieler, erläuterte Roberts. Aber nach was wurde gesucht? «Es ist fast nicht in Worte zu fassen», sagte sie. Gesucht wurden Menschen mit «etwas, das einen dazu bringt, dieser Person zuschauen zu wollen». Eine Art «Star–Qualität». Ob die Darstellerinnen und Darsteller diese wirklich mitbringen, zeigt sich irgendwann in der Saison 2026/2027. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, gerade haben erst die Dreharbeiten begonnen. Und das sind die vielleicht künftigen Stars, deren Rollen bereits öffentlich feststehen.