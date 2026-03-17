«Baywatch»-Star Alexandra Paul wurde festgenommen

Der zuständige Sheriff Kalvin Barrett erklärte laut dem Bericht: «Wir verstehen, wie sehr die Menschen mit den Beagles auf der Ridglan Farms mitfühlen, und respektieren ihr Recht, diese Anteilnahme durch friedliche Proteste auszudrücken.» Er sagte weiter: «Unsere Aufgabe ist es, für die Sicherheit aller zu sorgen und bei rechtswidrigen Handlungen einzuschreiten. Wir ermutigen alle, die Bedenken hinsichtlich des Tierschutzes oder der Forschungspraktiken haben, sich auf legalem und konstruktivem Wege zu Wort zu melden.»