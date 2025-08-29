«Baywatch»-Star Nicole Eggert hat sich Mastektomie unterzogen

Im Zuge dessen erklärte sie auch, was für sie das Schwierigste in den vergangenen Monaten war. «Man muss sehr viel warten und das ist etwas, das mir nicht wirklich bewusst war und worüber nicht wirklich jemand spricht», so Eggert. «Aber die Grauzone ist das Schwierigste, weil man nicht weiss, was passiert. Und wenn ich in Behandlung bin, habe ich das Gefühl, etwas Produktives zu tun.» Schon damals hatte sie gesagt, sie hoffe auf eine baldige Operation, um einen weiteren wichtigen Schritt für eine mögliche Genesung zu geben. Dieser ist nun offenbar erfolgt.