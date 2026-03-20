«Baywatch»-Star Nicole Eggert musste sich Gebärmutter entfernen lassen

Im Januar 2024 machte die Schauspielerin ihre Krebsdiagnose erstmals öffentlich. Sie berichtete, dass bei ihr einen Monat zuvor Brustkrebs diagnostiziert wurde. Danach informierte sie ihre Fans regelmässig über ihren Krankheitsverlauf und machte ihre Brustimplantate, die sie sich für ihre «Baywatch»–Rolle einsetzen liess, für die Erkrankung verantwortlich. Eggert spielte von 1992 bis 1994 die Rettungsschwimmerin Summer Quinn in der erfolgreichen Fernsehserie. 2003 war sie auch im Fernsehfilm «Baywatch – Hochzeit auf Hawaii» zu sehen.