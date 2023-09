Baz Luhrmann wird Jurypräsident eines Filmfestivals am Roten Meer

Seit 2021 findet in der Stadt Dschidda am Roten Meer das noch junge Red Sea International Film Festival statt. Für die diesjährige, erst dritte Ausgabe dieser Filmfestspiele in Saudi–Arabien konnte nun kein Geringerer als «Elvis»– und «Moulin Rouge»–Regisseur Baz Luhrmann (61) als Jurypräsident gewonnen werden. Das berichten verschiedene US–Branchenmagazine, darunter «Variety», übereinstimmend.