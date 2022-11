BBC-Expertin Alex Scott trägt «One Love»-Binde im TV

In einem Statement der beteiligten Verbände der UEFA-Arbeitsgruppe von Seiten des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) hiess es am 21. November jedoch, dass die FIFA «sehr deutlich gemacht» habe, sportliche Sanktionen verhängen zu wollen, sollten die Kapitäne die entsprechenden Armbinden bei den anstehenden Spielen tragen. Die Verbände könnten ihre Spieler «nicht in eine Situation bringen, in der sie mit sportlichen Sanktionen, wozu auch Verwarnungen gehören, rechnen müssen». DFB-Präsident Bernd Neuendorf (61) erklärt in der Mitteilung: «Wir erleben einen beispiellosen Vorgang in der WM-Geschichte. Die von der FIFA herbeigeführte Konfrontation werden wir nicht auf dem Rücken von Manuel Neuer austragen.»