Beach-Boys-Mitgründer Brian Wilson ist gestorben

Nach dem Verlust seiner Frau wurden im Februar 2024 Wilsons gesundheitliche Probleme öffentlich. Seine Familie beantragte laut «People» bei einem Gericht in Los Angeles eine Vormundschaft und gab an, dass er an einer «schweren neurokognitiven Störung (wie Demenz)» leide. Sie stellten ausserdem fest, dass Wilson nicht in der Lage sei, für seine persönlichen Bedürfnisse zu sorgen.