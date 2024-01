Beach-Boys-Star Brian Wilson trauert um seine Frau Melinda Ledbetter

Brian Wilson (81) trauert um seine Frau Melinda Ledbetter (1946–2024). Der Songwriter und Sänger der Beach Boys gab am Dienstag (30. Januar) in einem emotionalen Social–Media–Beitrag den Tod seiner Ehefrau bekannt. Sie wurde 77 Jahre alt. «Mein Herz ist gebrochen», schrieb der Musiker. «Melinda, seit 28 Jahren meine geliebte Ehefrau, ist heute Morgen verstorben. Unsere fünf Kinder und ich sind einfach in Tränen aufgelöst. Wir sind verloren.»